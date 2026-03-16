ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Αμπού Ντάμπι από επιδρομή drones

Επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε πυρκαγιά στο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου Σαχ στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, συμπληρώνοντας πως καταβάλλονται προσπάθειες με στόχο να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Το κοίτασμα Σαχ είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και βρίσκεται 180 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αμπού Ντάμπι.