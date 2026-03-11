MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο βομβαρδισμός ενός σχολείου στο Ιράν οφείλεται σε ένα λάθος του αμερικανικού στρατού

|
THESTIVAL TEAM

Ένα λάθος του αμερικανικού στρατού στις συντεταγμένες ενός στόχου φαίνεται να οδήγησε στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, η έκρηξη στη Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 150 ανθρώπων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν έχει καταφέρει να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό ή τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ιράν, προτού εν μέρει υπαναχωρήσει από τη θέση αυτή και πει πως «θα αποδεχόταν» το αποτέλεσμα της έρευνας.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας», αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Συγκλονισμένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου

ΔΙΕΘΝΗ 18 λεπτά πριν

Ιράν: Ο στρατός απειλεί να πλήξει λιμάνια στη Μέση Ανατολή αν χτυπηθούν οι λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Τα 5 καλύτερα φρούτα που βοηθούν στο φούσκωμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Αρτέμιδα: Εισέβαλαν με πιστόλι και μαχαίρι σε μάρκετ και άρπαξαν τις εισπράξεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Συγκλονίζει η Ελένη Χατζίδου: “Με έχουν κλειδώσει σε γραφείο επιχειρηματία για να με στριμώξει και ούρλιαζα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 λεπτά πριν

Βίντεο Ανδρουλάκη στα social media: “Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ‘Ετσι, για την αλήθεια. Και για την αλλαγή”