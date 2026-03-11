ΗΠΑ: Ο βομβαρδισμός ενός σχολείου στο Ιράν οφείλεται σε ένα λάθος του αμερικανικού στρατού

Ένα λάθος του αμερικανικού στρατού στις συντεταγμένες ενός στόχου φαίνεται να οδήγησε στον βομβαρδισμό ενός σχολείου στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, όπου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 150 άνθρωποι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας εσωτερικής στρατιωτικής έρευνας, που δημοσίευσαν σήμερα οι New York Times.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, η έκρηξη στη Μινάμπ, στο νότιο τμήμα της χώρας, σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 150 ανθρώπων.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν έχει καταφέρει να μεταβεί στο σημείο προκειμένου να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον απολογισμό ή τις συνθήκες στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας ευθύνες στο Ιράν, προτού εν μέρει υπαναχωρήσει από τη θέση αυτή και πει πως «θα αποδεχόταν» το αποτέλεσμα της έρευνας.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές προσκείμενες στην έρευνα, ο πύραυλος Tomahawk ερρίφθη από τον αμερικανικό στρατό.

«Ο βομβαρδισμός της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον του κτιρίου του δημοτικού σχολείου Shajarah Tayyebeh ήταν αποτέλεσμα ενός λάθους στόχευσης από τον αμερικανικό στρατό, που πραγματοποιούσε πλήγματα εναντίον μιας παρακείμενης ιρανικής βάσης, της οποίας το σχολικό κτίριο αποτελούσε παλαιότερα τμήμα, βάσει των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας», αναφέρουν οι New York Times.

«Οι αξιωματικοί της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης όρισαν τις συντεταγμένες του στόχου για το πλήγμα χρησιμοποιώντας παρωχημένα δεδομένα, τα οποία τους έδωσε η υπηρεσία πληροφοριών Άμυνας, σύμφωνα με πρόσωπα ενήμερα για την έρευνα», συμπληρώνει η εφημερίδα.

Το δημοσίευμα τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ότι παραμένουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, ιδίως γιατί αυτές οι παρωχημένες πληροφορίες δεν επανελέγχθηκαν.

