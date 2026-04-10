Τραμπ: Το Ιράν δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια του για να διαπραγματευτεί εκτός από τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν “δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια” του για να διαπραγματευτεί εκτός από τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικό σημείο διελευσης για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων το οποίο η Τεχεράνη έχει ουσιαστικά αποκλείσει εδώ και εβδομάδες.

“Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στα χέρια τους, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του υπόλοιπου κόσμου χρησιμοποιώντας τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Ο μόνος λόγος για τον οποίο (οι Ιρανοί) είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, πριν από την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ντόναλντ Τραμπ

