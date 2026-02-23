MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο στρατός “εξουδετέρωσε” ένα πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική

|
THESTIVAL TEAM

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβικλή.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός από φωτοβολίδα μετά τον αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακού

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ σταματούν την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριo

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Ρόδι: Τέσσερις παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει η κατανάλωσή του

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Βολές Φ. Παντελάκη για Μ. Σηφάκη: Δεν θυμόταν τον αριθμό της κοπέλας του!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για Παβλένκα-Τι ισχύει με τον τραυματισμό του

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Νέος πρωθυπουργός της Ολλανδίας ο Ρομπ Γέτεν – Ο νεότερος στην ιστορία της χώρας και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος