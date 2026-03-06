MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος υποβαθμίζει τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Λευκός Οίκος υποβάθμισε σήμερα τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

Η εφημερίδα Washington Post έγραψε σήμερα, επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Μόσχα δίνει στο Ιράν πληροφορίες για τους αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

