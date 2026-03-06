ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος λέει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως οι εφικτοί αμερικανικοί στόχοι θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ είπε επίσης πως η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους που θα ηγηθούν του Ιράν, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμπλακούν στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν.

«Γνωρίζω πως υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που οι υπηρεσίες πληροφοριών μας και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζουν, όμως δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό», είπε η Λέβιτ.

Στη χθεσινή συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν είναι απίθανο να είναι ο γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εμφανίζεται μεταξύ των επικρατέστερων για τη διαδοχή του πατέρα του, που σκοτώθηκε σε στρατιωτικό πλήγμα στην αρχή του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είπε πως δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση».

«Αυτό που ο πρόεδρος εννοεί είναι ότι όταν εκείνος, ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, καθορίσει πως το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ και οι στόχοι της επιχείρησης Επική Οργή επιτεύχθηκαν πλήρως, τότε το Ιράν θα βρίσκεται ουσιαστικά σε μια θέση άνευ όρων παράδοσης, είτε το λένε κι οι ίδιοι είτε όχι», υπογράμμισε η Λέβιτ.

