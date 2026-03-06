MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος λέει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλό δρόμο για τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως οι εφικτοί αμερικανικοί στόχοι θα ολοκληρωθούν σε τέσσερις με έξι εβδομάδες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, η Λέβιτ είπε επίσης πως η Ουάσινγκτον εξετάζει πιθανούς υποψηφίους που θα ηγηθούν του Ιράν, μία ημέρα αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμπλακούν στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν.

«Γνωρίζω πως υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που οι υπηρεσίες πληροφοριών μας και η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζουν, όμως δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το θέμα αυτό», είπε η Λέβιτ.

Στη χθεσινή συνέντευξη, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει ότι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν είναι απίθανο να είναι ο γιος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, ο οποίος εμφανίζεται μεταξύ των επικρατέστερων για τη διαδοχή του πατέρα του, που σκοτώθηκε σε στρατιωτικό πλήγμα στην αρχή του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ είπε πως δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση».

«Αυτό που ο πρόεδρος εννοεί είναι ότι όταν εκείνος, ως αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, καθορίσει πως το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ και οι στόχοι της επιχείρησης Επική Οργή επιτεύχθηκαν πλήρως, τότε το Ιράν θα βρίσκεται ουσιαστικά σε μια θέση άνευ όρων παράδοσης, είτε το λένε κι οι ίδιοι είτε όχι», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Ακινητοποιήθηκε συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης – Επιβάτης αισθάνθηκε αδιαθεσία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 6 ώρες πριν

Συναγερμός για τους χρήστες συσκευών Android: Εντοπίστηκε νέο κακόβουλο λογισμικό, μπορεί να αποσπά μέχρι και στιγμιότυπα οθόνης

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

NATO: Ενισχύει την αντιπυραυλική του άμυνα, μετά τον πύραυλο που κατευθυνόταν στον εναέριο χώρο της Τουρκίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Τρεις συλλήψεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι και σήμερα