ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν

Ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στο X από τον λογαριασμό του @RapidResponse47, διέψευσε έντονα σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

«Ο (σ.σ. αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι “ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε”, και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού που σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις (@HQNewsNow).

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε στη δική του: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ “δεν υποδηλώνει” κάτι τέτοιο, βλάκες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ο Βανς, μιλώντας από τη Βουδαπέστη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, είπε αναφερόμενος στον πόλεμο κατά του Ιράν – μετά τη σημερινή ανάρτηση Τραμπ – ότι οι ΗΠΑ έχουν «εργαλεία» στο οπλοστάσιό τους που έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν μέχρι στιγμής.

«Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε.

Σχετικά με το τελεσίγραφο που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους Ιρανούς για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν πολλές διαπραγματεύσεις από τώρα μέχρι τότε και είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

