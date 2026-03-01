MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν με 3 νεκρούς και 17 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Όστιν των ΗΠΑ, μετά από επίθεση σε μπαρ με πυροβολισμούς που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο δράστης και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ, σε μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Όστιν στις ΗΠΑ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ένοπλο. Τρεις αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τον σκότωσαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Απειλεί η Χεζμπολάχ: Θα αναλάβουμε το καθήκον μας να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones – Κόσμος τρέχει προς εκκένωση – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 14 λεπτά πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Κοιτάζω το απόσπασμα αυτό από το Πρωινό και σκέφτομαι πως συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα ποτέ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν μπορούσα να ελέγξω τι γραφόταν, έχουν συμβεί πράγματα που δεν το πιστεύω ότι συνέβησαν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Βελόπουλος: Είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό να ομιλεί ο πρωθυπουργός για “δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών”