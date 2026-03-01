ΗΠΑ: Μακελειό σε μπαρ στο Όστιν με 3 νεκρούς και 17 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Όστιν των ΗΠΑ, μετά από επίθεση σε μπαρ με πυροβολισμούς που άφησε πίσω του νεκρούς και τραυματίες.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και ο δράστης και άλλοι 17 τραυματίστηκαν όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε μπαρ, σε μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές του Όστιν στις ΗΠΑ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος έπεσε νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς.

«Οι αστυνομικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ένοπλο. Τρεις αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά και τον σκότωσαν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις αρχές, τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι και τουφέκι πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.