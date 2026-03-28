ΗΠΑ και Ιράκ ανακοίνωσαν ότι “ενισχύουν τη συνεργασία τους” εναντίον των επιθέσεων φιλοϊρανικών οργανώσεων

Οι ΗΠΑ και το Ιράκ ανακοίνωσαν ότι “ενισχύουν τη συνεργασία τους” για την ασφάλεια με τη δημιουργία μιας “υψηλόβαθμης κοινής επιτροπής” που έχει στόχο “την αποτροπή των επιθέσεων” ιρακινών φιλοϊρανικών οργανώσεων.

Στο πλαίσιο της “στρατηγικής συνεργασίας” που συνδέει το Ιράκ και τις ΗΠΑ, η δημιουργία αυτής της επιτροπής “συντονισμού” θα επιτρέψει “να ενισχυθεί η συνεργασία για να αποτραπούν επιθέσεις” κατά “των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας, στρατηγικής σημασίας ιρακινών εγκαταστάσεων, όπως και κατά του αμερικανικού προσωπικού, των διπλωματικών αποστολών και του διεθνούς (αντιτζιχαντιστικού) συνασπισμού”, σύμφωνα με ανακοινώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ από την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και γραφείο μέσων ενημέρωσης των ιρακινών δυνάμεων.

Κατά τον πόλεμο στο Ιράν, ένοπλες ιρακινές οργανώσεις που πρόσκεινται στην Τεχεράνη έχουν διεξαγάγει επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) ή ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Ιράκ, αλλά και εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών συμβούλων του αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού. Οι οργανώσεις αυτές έχουν τεθεί συχνά στο στόχαστρο πληγμάτων που αποδίδονται στην Ουάσινγκτον ή το Ισραήλ.