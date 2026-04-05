Τραμπ σε Ιράν: Η προθεσμία λήγει την Τρίτη στις 8 το βράδυ – “Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ στην πραγματική κόλαση” απαντά η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να μεταθέτει σήμερα, εκ νέου, για 24 ώρες, το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν, το οποίο πλέον λήγει «την Τρίτη στις 20.00» ώρα Ουάσινγκτον.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν οι Ιρανοί «δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν πλέον ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, δεν θα έχουν γέφυρες».

Λίγο αργότερα, σε μια λακωνική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χωρίς να αναφέρει το Ιράν ή άλλες λεπτομέρειες, έγραψε: «Τρίτη, 8.00 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ζώνης» (03.00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας).

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ήταν διαθέσιμοι για κάποιο σχόλιο επί αυτής της ανάρτησης.

Στις 27 Μαρτίου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταθέσει για 10 ημέρες το τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη, το οποίο επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Δευτέρας.

Οι Ιρανοί ζητούν αποζημιώσεις για να ανοίξουν το Ορμούζ

Η Τεχεράνη ουσιαστικά φαίνεται να απορρίπτει το τελεσίγραφο του Τραμπ, αφού ζητά πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Σεγιέτ Μεντί Ταμπαταμπαΐ, εκπρόσωπος του Ιρανού προέδρου, δήλωσε ότι το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις ζημίες του πολέμου.

Η αποζημίωση αυτή είπε, θα καταβληθεί μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» βασισμένου σε τέλη διέλευσης.

Ο πρόεδρος του Ιρανικού κοινοβουλίου λέει στον Τραμπ να μην παρασύρεται από τον Νετανιάχου

Ο ισχυρός πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρος ότι όλη περιοχή «θα αναφλεγεί» λόγω των ενεργειών του.

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν στις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, στα αγγλικά, ο Μοχάμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαλιμπάφ είχε παρουσιαστεί πριν από μερικές ημέρες ως ο επικρατέστερος ως επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, σε ενδεχόμενες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Η μόνη πραγματική λύση είναι να σεβαστείτε τα δικαιώματα του ιρανικού λαού και να βάλετε τέλος σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι», πρόσθεσε.