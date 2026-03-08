MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Έβδομος αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Ένας έβδομος αμερικανός στρατιωτικός έχασε τη ζωή του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, καθώς «υπέκυψε στα τραύματα» που υπέστη στη διάρκεια επίθεσης της Τεχεράνης «εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Την περασμένη νύκτα, ένας αμερικανός στρατιωτικός υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά τις αρχικές επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος σε όλη τη Μέση Ανατολή», έγραψε στο X η αρμόδια για την περιοχή αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.

«Είχε τραυματισθεί σοβαρά στον τόπο μιας επίθεσης εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου», την επομένη της έναρξης της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης, διευκρίνισε.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Ασταμάτητος ο Ηρακλής, απέδρασε και από το Άργος με νίκη επί του Αστέρα Β’

ΣΙΝΕΜΑ 6 ώρες πριν

Η Finos Film τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με ένα νοσταλγικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, δημιουργούμε ευκαιρίες στην εργασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Φάμελλος: Θα δώσουμε αγώνα για μια κοινωνία με ίδια δικαιώματα και τη γυναίκα στη θέση που της αρμόζει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό μετά τον 48ωρο αποκλεισμό

LIFESTYLE 54 λεπτά πριν

Ο Νίκος Αλιάγας δείχνει πώς ήταν στα 20 του – Δείτε τη φωτογραφία που ανάρτησε