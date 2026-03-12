ΗΠΑ: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης στο Τέξας – Είχε σκοτώσει τη σύντροφό του και τον γιο της

Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο το 2013 της συντρόφου του και γιου της εκτελέστηκε χθες Τετάρτη στο Τέξας (νότια).

Ο Σέντρικ Ριξ, 51 ετών, εκτελέστηκε με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες χθες βράδυ σε πολιτειακή φυλακή στη Χάντσβιλ. Επρόκειτο για την έκτη εκτέλεση στις ΗΠΑ από την αρχή της χρονιάς.

Κρίθηκε ένοχος στη δίκη για τη δολοφονία της συντρόφου του Ροξάν Σάντσες, 30 ετών, κι ενός από τους γιους της, 8 ετών, που είχε αποκτήσει με προηγούμενο σύντροφο.

Αδελφός του, 12 ετών, επέζησε παρότι υπέστη περίπου είκοσι μαχαιριές, προσποιούμενος πως ήταν νεκρός. Ήταν μάρτυρας στη δίκη.

Όλες οι εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος στις ΗΠΑ έχουν γίνει με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες: τρεις στη Φλόριντα, δυο στο Τέξας και μια στην Οκλαχόμα.

Συνολικά, το 2025 στις ΗΠΑ έγιναν 47 εκτελέσεις· ο αριθμός ήταν υπερδιπλάσιος συγκρινόμενος με τις περίπου είκοσι τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό θανατώσεων μετά τις 52 το 2009.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα, 39 πέρυσι.

Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα (νότια) το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου». Τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ