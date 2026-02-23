MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Δικαστής απαγόρευσε να δημοσιοποιηθεί η έκθεση του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ για τα απόρρητα έγγραφα που φέρεται να παρακράτησε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2021

|
THESTIVAL TEAM

Μια δικαστής απαγόρευσε σήμερα τη δημοσίευση της έκθεσης του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σχετικά με τη φερόμενη παρακράτηση απορρήτων εγγράφων από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη λήξη της πρώτης θητείας του, το 2021, ικανοποιώντας το αίτημα του Αμερικανού προέδρου.

Μετά την επανεκλογή του Τραμπ, τον Νοέμβριο του 2024, ο Τζακ Σμιθ τερμάτισε τις δύο ομοσπονδιακές έρευνες σε βάρος του: η μία αφορούσε την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020 και η δεύτερη τα απόρρητα έγγραφα που είχε κρατήσει ο Τραμπ αφού αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο το 2021. Είναι συνήθης πρακτική του υπουργείου Δικαιοσύνης να μην ασκεί δίωξη σε εν ενεργεία προέδρους.

Η δικαστής Αϊλίν Κάνον, την οποία διόρισε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του, εκτίμησε σήμερα ότι «η αποκάλυψη μη δημοσίων εγγράφων θα ήταν αντίθετη με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης», υπενθυμίζοντας ότι «οι πρώην κατηγορούμενοι σε αυτήν την υπόθεση διατηρούν πάντα το τεκμήριο της αθωότητας».

«Το Δικαστήριο δυσκολεύεται να βρει μία περίπτωση στην οποία ένας πρώην ειδικός εισαγγελέας να δημοσιοποίησε μια έκθεση αφού ξεκίνησε ποινικές διώξεις που δεν οδήγησαν στην απόδειξη ενοχής», πρόσθεσε η δικαστής.

Στην υπόθεση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κατηγορηθεί ότι πήρε μαζί του στην ιδιωτική κατοικία του, στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, απόρρητα έγγραφα αφού έφυγε από τον Λευκό Οίκο και παρεμπόδισε την έρευνα για την ανάκτησή τους. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Πριν από έναν χρόνο, στην τελική έκθεσή του για την υπόθεση της παρέμβασης στις εκλογές, ο Τζακ Σμιθ δήλωνε πεπεισμένος ότι «χωρίς την επανεκλογή του Τραμπ και την επικείμενη επιστροφή του στην προεδρία» θα κατάφερνε να τον καταδικάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 38 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την περασμένη εβδομάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Σαρακοστιανό τραπέζι: Στο Καπάνι για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής οι Θεσσαλονικείς – Δείτε βίντεο και φωτό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με παραδοσιακό γλέντι γιόρτασαν τα Κούλουμα στην Τούμπα – Εικόνες και βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Αντελίνα Βαρθακούρη για Good Job Nicky: “Ήταν λάθος επιλογή το συγκεκριμένο τραγούδι για τη Eurovision”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λαμία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι για τρίτη συνεχόμενη μέρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Άρης: Ο Μιχάλης Γρηγορίου φαβορί για την τεχνική ηγεσία