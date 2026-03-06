ΗΠΑ: Αύξηση άνω του 10% στην τιμή του αμερικανικού πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν το απόγευμα της παρασκευής (06/03), μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με επενδυτές να ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στο Στενό του Χορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.