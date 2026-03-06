MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Αύξηση άνω του 10% στην τιμή του αμερικανικού πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν το απόγευμα της παρασκευής (06/03), μετά τη δέσμευση του Αμερικανού προέδρου ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι την «ολοκληρωτική και άνευ όρων παράδοση» του Ιράν, με επενδυτές να ανησυχούν για την προμήθεια πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και της παράλυσης στο Στενό του Χορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, μόνο ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

Μετά την ανάρτηση αυτή, η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σκαρφάλωσε στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Πετρέλαιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Λιβάνιος για αυτοδιοικητικές εκλογές 2028: “Παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο”

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Χτυπήθηκαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Ανακατασκευάστηκαν πλήρως δύο παιδικές χαρές στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Αλί Χαμενεϊ: Με πυραύλους από το διάστημα το Ισραήλ εξόντωσε τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβίασε stop – Κατάπιε ναρκωτικά και πήγε νοσοκομείο