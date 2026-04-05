MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος κόσμου σε φεστιβάλ – Τουλάχιστον 13 τραυματίες

|
THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος συμμετεχόντων σε φεστιβάλ στην πόλη Νιου Ιμπίρια, στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, σύμφωνα τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος διαπιστώθηκε πως ήταν μεθυσμένος. Ειδικότερα, ο έλεγχος έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 0,137%, όταν το όριο στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες είναι 0,08%.

Σε βάρος του 57χρονου Τοντ Λάντρι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της βουδιστικής πρωτοχρονιάς στο Λάος. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ ματαίωσαν το υπόλοιπο εορταστικό πρόγραμμα, εκφράζοντας τη θλίψη τους για το συμβάν. «Προσευχόμαστε για τα θύματα και τις οικογένειές τους σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας για επέτειο από την Έξοδο του Μεσολογγίου: “Ο σύγχρονος πατριωτισμός που οφείλουμε να οικοδομήσουμε δεν είναι λόγια”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Χανιά: Σοκαριστικό βίντεο από την Παλαιόχωρα τη στιγμή που τα κύματα “καταπίνουν” ΙΧ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 23 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 5η Απριλίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Νίκος Ανδρουλάκης: Αυτή δεν είναι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου

ΧΑΛΑΡΑ 5 ώρες πριν

Screenshots: Γιατί κρατάμε στιγμιότυπα από συνομιλίες και τι λέει αυτό για τα συναισθήματά μας

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ζάχαρη: Έξυπνα κόλπα για να την μειώσετε χωρίς να νιώθετε στέρηση