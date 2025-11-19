ΗΠΑ: Αρκούδα εισέβαλε σε κατάστημα και κυνήγησε 11χρονο – Βίντεο την δείχνει να πηδάει πάνω σε πάγκο
Ένα ιδιαίτερα τρομακτικό περιστατικό συνέβη σε κατάστημα της Πενσιλβάνια, στις ΗΠΑ, όταν μια μαύρη αρκούδα μπούκαρε στο μαγαζί και κυνήγησε ένα 11χρονο αγόρι.
Ο 11χρονος Κόουλ Φρέιζι πήγε να βρει τον πατέρα του ενώ ψώνιζαν στο κατάστημα στις ΗΠΑ, όταν ξαφνικά αντίκρισε μια μαύρη αρκούδα να τον κοιτάζει.
Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, η τεράστια αρκούδα άρχισε να τον κυνηγάει μέσα στο κατάστημα όπως φαίνεται και στο βίντεο, με τον ίδιο να τρέχει για να σωθεί. Ο 11χρονος είπε ότι η αρκούδα «ήταν περίπου μισό μέτρο μακριά μου, νόμιζα ότι θα με φάει».
Ο μικρός έτρεχε έντρομος στους διαδρόμους για να ξεφύγει και έφτασε στην ταμία, που ήταν ο μόνος άλλος άνθρωπος μέσα στο κατάστημα. Οι δυο τους ανέβηκαν στον πάγκο και κατάφεραν να βγουν από την πόρτα μόλις γύρισε πλάτη η αρκούδα.
«Όταν βγήκαμε από το κατάστημα, μπήκαμε όλοι στο αυτοκίνητο και φύγαμε από εκεί», είπε ο 11χρονος. «Ανακουφίστηκα, ήταν σίγουρα μια τρελή εμπειρία», συμπλήρωσε.
Η στιγμή που το τεράστιο ζώο πήδηξε πάνω στον μπροστινό πάγκο, καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσίευσε το CBS Pittsburgh.
Η αρκούδα φαίνεται να περιπλανήθηκε μέσα στο κατάστημα για περίπου δέκα λεπτά, μέχρι τελικά να βγει έξω.