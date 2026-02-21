MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Αναβάλλεται, λόγω τεχνικών προβλημάτων, η εκτόξευση του πυραύλου που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια

|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας NASA ανακοίνωσε σήμερα ότι η εκτόξευση της αποστολής Artemis 2 δεν είναι εφικτό να γίνει τον Μάρτιο, λόγω τεχνικών προβλημάτων στον πύραυλο που θα μετέφερε αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη, για πρώτη φορά έπειτα από μισό αιώνα.

Τα προβλήματα αυτά διαπιστώθηκαν τη νύχτα και αφορούν τη δυσλειτουργία της ροής του ηλίου σε έναν από τους ορόφους του πυραύλους, ανέφερε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Τζάρεντ Άιζακμαν. «Όποια και αν είναι η αιτία» της δυσλειτουργίας, η NASA θα αναγκαστεί να μεταφέρει τον πύραυλο στο κτίριο συναρμολόγησης, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει το «παράθυρο» εκτόξευσης του Μαρτίου.

Μόλις χθες, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι στοχεύει να προχωρήσει την εκτόξευση το νωρίτερο στις 6 Μαρτίου, αφού πραγματοποίησε μια δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες που αποδείχθηκε «καλή». Η διεύθυνση ωστόσο επισήμανε ότι οι μηχανικοί θα χρειαστούν μερικές ημέρες ώστε να αναλύσουν τα δεδομένα που συνέλεξαν από αυτήν τη δοκιμή και άλλες και να προχωρήσουν σε τεχνική επαλήθευσή τους.

Οι αστροναύτες της αποστολής, τρεις Αμερικανοί και ένας Καναδός, είχαν τεθεί σε καραντίνα από την Παρασκευή, ενόψει της πιθανής εκτόξευσης, αλλά πλέον δεν θα χρειαστεί να παραμείνουν άλλο σε απομόνωση.

Η αποστολή θα αναχωρήσει από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντας και θα διαρκέσει περίπου δέκα ημέρες. Θα είναι η πρώτη επανδρωμένη αποστολή γύρω από τη Σελήνη έπειτα από 50 και πλέον χρόνια.

Η NASA είχε πέντε πιθανά «παράθυρα» εκτόξευσης τον Μάρτιο και άλλα έξι τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εύβοια: Δήμαρχος στο νοσοκομείο με αδιαθεσία – Τον μετέφερε σύμβουλος της αντιπολίτευσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο μπροστά σε είσοδο καταστήματος στην Τούμπα – Δείτε εικόνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Στις 100.000 ευρώ το τίμημα των ιστορικών φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση της Καισαριανής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα: Πότε και πώς πληρώνονται ενόψει τριημέρου εργαζόμενοι και συνταξιούχοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: Αθλήτρια πατινάζ τατύχητας παραλίγο να χάσει το μάτι της από την λεπίδα πατινιού αντιπάλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 35 λεπτά πριν

Λαμία: Σταματούν οι έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας για τον εντοπισμό του 74χρονου στο Βελούχι, λόγω κακοκαιρίας