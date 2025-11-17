MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: 26χρονη έστελνε γυμνές φωτογραφίες και χυδαία μηνύματα σε ανήλικο

|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη 26χρονη μετανάστρια που διαμένει παράνομα στις ΗΠΑ, διότι έστελνε γυμνές φωτογραφίες σε ένα 12χρονο αγόρι με σκοπό να το αποπλανήσει.

Η 26χρονη Σουζάνα Μεντόζα, εκτός από τις φωτογραφίες έστελνε και χυδαία μηνύματα στο αγόρι σε μια αρρωστημένη προσπάθεια να τον «παρασύρει σεξουαλικά», σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Τζάσπερ του Τέξας, Τσακ Χάβαρντ.

Οι γονείς του αγοριού έμαθαν για τα μηνύματα και τις φωτογραφίες και κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία φοβόταν ότι η Μεντόζα θα έφευγε από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον σερίφη, σύμφωνα με την New York Post.

Οι αστυνομικοί «έπρεπε να εργαστούν εξαιρετικά γρήγορα, επειδή πιστεύεται ότι η ύποπτη είναι παράνομη μετανάστρια και απείλησε να φύγει από τη χώρα», δήλωσε ο σερίφης.

Η Μεντόζα συνελήφθη την Πέμπτη για κακούργημα, ενώ κρατείται στη φυλακή. Η αστυνομία αναμένεται να επικοινωνήσει με τις Αρχές για να αναφέρει την παράνομη παραμονή της στη χώρα και να δρομολογήσει τις διαδικασίες απέλασης.

Πηγή: protothema.gr

ΗΠΑ Τέξας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βορίζια: Απολογείται ο 23χρονος που συνελήφθη ως ο άνθρωπος που έβαλε τη βόμβα που “πυροδότησε” το μακελειό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Πολυτεχνείο: Η στιγμή που η αιματοβαμμένη σημαία φτάνει στην Αμερικανική Πρεσβεία και “φυγαδεύεται”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Αγγελούδης: Η επέτειος του Πολυτεχνείου μας υπενθυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη – Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Καναδάς: Κρίσιμη στιγμή για τον Κάρνεϊ – Πρέπει να ξεπεράσει τον “σκόπελο” του προϋπολογισμού για να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση από την κλινική μετά την απουσία της από την εκπομπή “Buongiorno”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς έχει αλλάξει το Μετρό την κυκλοφορία αυτοκινήτων, ταξί και ηλεκτρικών πατινιών