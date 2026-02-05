MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: 12χρονο κορίτσι κρέμεται στον αέρα από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό – Δείτε βίντεο από την τρομακτική πτώση

THESTIVAL TEAM

Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει μια 12χρονη κοπέλα να κρέμεται από τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο των ΗΠΑ, με τα πόδια της να αιωρούνται στο κενό, λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain, στην Καλιφόρνια, όπου η ανήλικη έκανε snowboard.

Το προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου κινητοποιήθηκε άμεσα, τοποθετώντας προστατευτικά στρώματα και δίχτυ ασφαλείας κάτω από το σημείο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Ωστόσο, κατά την πτώση της, η 12χρονη δεν προσγειώθηκε στο δίχτυ και χτύπησε στο έδαφος.

Το βίντεο-σοκ από την πτώση του 12χρονου κοριτσιού στο έδαφος

Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Facebook από παρευρισκόμενο, ο οποίος στη λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε ότι δίσταζε να το κοινοποιήσει, όμως το έκανε θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία της μπάρας ασφαλείας. Όπως σημείωσε, στην Ευρώπη η χρήση της είναι υποχρεωτική και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη του, να ισχύει το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα σχόλια της ανάρτησης παρενέβη και η μητέρα της ανήλικης, καθησυχάζοντας ότι η κόρη της δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

Όπως ανέφερε, «από θαύμα δεν έπαθε κάποιο κάταγμα ή κάτι σοβαρό», τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε λάθος από πλευράς κανενός. Κατέληξε λέγοντας πως, παρά το τρομακτικό περιστατικό, το παιδί είναι καλά και θα επιστρέψει στις πίστες όταν αισθανθεί έτοιμο.

ΗΠΑ Χιονοδρομικό κέντρο

