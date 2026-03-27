Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Σχέδια συμμετοχής σε πολυεθνική ναυτική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρεται να έχουν ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μια πολυεθνική ναυτική αποστολή, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, ενός περάσματος κομβικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων, η πρωτοβουλία εντάσσεται στις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επηρεάσει τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, εντείνοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας στη συγκεκριμένη θαλάσσια αρτηρία.

Στόχος η προστασία της ναυσιπλοΐας και της ενεργειακής τροφοδοσίας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης διεθνώς, καθώς από εκεί διακινείται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου. Η πιθανή συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των ενεργειακών ροών.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, το σχετικό δημοσίευμα δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Στενά Ορμούζ

