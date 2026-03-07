MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Drone από το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Ένα drone χτύπησε νωρίς το πρωί του Σαββάτου το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ώρα που πραγματοποιούνταν αναχαιτίσεις στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων δήλωσε ότι η χώρα αντιμετωπίζει επίθεση από το Ιράν. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο οποίος ανέφερε ισχυρή έκρηξη και σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 δείχνει αεροσκάφη να κάνουν το πρωί κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε μέσω Χ «μικρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων ύστερα από αναχαίτιση», από το οποίο δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, και διέψευσε «αναφορές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι».

Πριν από λίγο, η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε μέσω Χ ότι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι.

