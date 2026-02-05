MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Τουλάχιστον 16 νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από έκρηξη σε παράνομο ανθρακωρυχείο


Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί έπειτα από έκρηξη σε ένα παράνομο ανθρακωρυχείο, στο κρατίδιο Μεγαλάγια της βορειοανατολικής Ινδίας, σε άλλο ένα από τα πολλά παρόμοια δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην περιοχή αυτήν τα τελευταία χρόνια.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, σε ένα «ορυχείο ποντικότρυπα», που αποκαλείται έτσι επειδή τα λαγούμια του είναι τόσο στενά που μόλις και καταφέρνουν να περνούν από αυτά οι εργάτες. Το ορυχείο βρίσκεται στην περιοχή των Λόφων της Ανατολικής Τζαϊντία, είπε ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας Μανίς Κουμάρ.

Τέτοιοι είδους ορυχεία παλαιότερα ήταν πολύ συνηθισμένα στα βορειοανατολικά κρατίδια της Ινδίας, όμως απαγορεύτηκαν το 2014 λόγω του μεγάλου αριθμού των δυστυχημάτων και της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκαλούν.

Η τοπική αστυνομία βρίσκεται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει οι επιχειρήσεις διάσωσης, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των παγιδευμένων ανεστάλησαν, λόγω έλλειψης κατάλληλου εξοπλισμού, είπε ο Κουμάρ. Εκτός των 16 νεκρών, άλλοι οκτώ εργάτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Η επιχείρηση διάσωσης δυσχεραίνεται επίσης από το γεγονός ότι το ορυχείο βρίσκεται σε μια απομονωμένη περιοχή και θα χρειαστούν πολλές ώρες να φτάσουν οδικώς οι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί διασώστες.

«Η κυβέρνηση της Μεγαλάγια διέταξε πλήρη έρευνα για το δυστύχημα» και οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν, υποσχέθηκε ο τοπικός πρωθυπουργός Κόνραντ Σάνγκμα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Συνολικά 63 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε δυστυχήματα σε τέτοια παράνομα ορυχεία στα κρατίδια Άσαμ και Μεγαλάγια από το 2012, σύμφωνα με μια εκτίμηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

