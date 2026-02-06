MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Μπαλόνια με αέριο εξερράγησαν μέσα σε ασανσέρ και πήραν φωτιά – Δύο τραυματίες με εγκαύματα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία όταν μπαλόνια γεμάτα με αέριο έσκασαν μέσα σε ασανσέρ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άτομα.

Το σοκαριστικό ατύχημα με τα φλεγόμενα μπαλόνια έγινε στη Μουμπάι της Ινδίας, στις 4 Φεβρουαρίου 2026. Όπως φαίνεται από τα πλάνα που τράβηξε κάμερα ασφαλείας, μία 21χρονη φοιτήτρια μαζί με τον 32χρονο διανομέα, μπαίνουν μαζί με τα πολύχρωμα μπαλόνια στο ασανσέρ, όταν αυτά ξαφνικά σπάνε και ξεσπούν φλόγες όπου καλύπτουν τα πάντα.

Τόσο οι δύο τραυματίες όσο και ένας τρίτος άνδρας, βγαίνουν τρέχοντας από το ασανσέρ για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Η 21χρονη και ο 32χρονος κάηκαν σε χέρια, λαιμό και κοιλιά από την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τα συγκεκριμένα μπαλόνια που πουλήθηκαν ως μπαλόνια με ήλιον, στην πραγματικότητα είχαν υδρογόνο για να μειωθεί σημαντικά το κόστος τους. Το υδρογόνο τα κάνει εξαιρετικά εύφλεκτα με αποτέλεσμα να παίρνουν φωτιά και από έναν στατικό σπινθήρα.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ στο επίκεντρό τους βρίσκεται ο ιδιοκτήτης τους καταστήματος που τους πούλησε τα «νοθευμένα» μπαλόνια.

Ινδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” που επιχείρησε να εισάγει 32 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΑΣ ΠΑΟΚ: Ζητεί από τον Τέλη Μυστακίδη να τηρήσει τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέα αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας – Δύο προσαγωγές και 11 παραβάσεις του ΚΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή στον φθαρμένο σωλήνα προπανίου

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ατύχημα για τον Άκη Πετρετζίκη: Ένα άλογο τρόμαξε, το δικό μου πανικοβλήθηκε και έπεσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας