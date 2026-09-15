Ινδία: Αυτοκίνητο καταδίωξε και έριξε κάτω γυναίκα οδηγό μηχανής – Δείτε βίντεο

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένα αυτοκίνητο καταδιώκει και χτυπά γυναίκα οδηγό μηχανής στην Ινδία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκουρούγκραμ, στα περίχωρα του Νέου Δελχί, κατά τη διάρκεια διαδρομής που έκανε η γυναίκα μαζί με ομάδα μοτοσικλετιστών. Στο βίντεο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να ακολουθεί την ομάδα και στη συνέχεια να κινείται απότομα προς τη μοτοσικλέτα της, με αποτέλεσμα η ίδια να πέσει στο οδόστρωμα, ενώ το όχημα απομακρύνεται από το σημείο.

Το βίντεο από τη στιγμή που πέφτει στο έδαφος:

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο της ζήτησαν να σταματήσει και είχαν επιθετική συμπεριφορά, ενώ η ίδια ανέφερε ότι έδειχναν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως δήλωσε, ο προστατευτικός εξοπλισμός που φορούσε την προστάτευσε από σοβαρότερους τραυματισμούς.

Πλέον οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και έχει σχηματίσει δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν έχει εντοπιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.