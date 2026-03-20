Ιερουσαλήμ: Ζημιές από θραύσματα πυραύλου που εκτόξευσε το Ιράν στην Παλιά Πόλη

Την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ είχε στόχο πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν, όπως φαίνεται σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media.

Συγκεκριμένα, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν χτύπησε στο Εβραϊκό Τετράγωνο της Ιερουσαλήμ, κοντά στο Τείχος των Δακρύων και το Τέμενος Αλ-Άκσα, με τις δυνάμεις διάσωσης και έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν αμέσως στο σημείο.

Παρά το γεγονός ότι προκλήθηκαν ζημιές, όπως φαίνεται και στα πλάνα, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή τραυματίες.

Από την πλευρά τους, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν πως ο πύραυλος αναχαιτίστηκε με αποτέλεσμα τα θραύσματά να να πέσουν στην περιοχή αυτή της Ιερουσαλήμ, στην περιοχή του Όρους του Ναού.

