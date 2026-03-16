Ιερουσαλήμ: Θραύσμα πυραύλου έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο

Ένα μεγάλο κομμάτι, θραύσμα, από πύραυλο ο οποίος αναχαιτίστηκε περίπου στις τρεις το μεσημέρι της Δευτέρας (16/03), κατέπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο, όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Τελ Αβίβ, Γιώργος Σιδέρης.

Το θραύσμα, το οποίο πιθανότατα αποτελεί τμήμα των πτερυγίων κατεύθυνσης του πυραύλου που αναχαιτίστηκε, έπεσε κοντά στον ναό της Αναστάσεως.

Η κεραμοσκεπή που φαίνεται στις εικόνες, τις οποίες μετέδωσε το ΕΡΤnews από το σημείο, «μοιάζει πάρα πολύ με το Μετόχι της Παναγιάς, το οποίο βρίσκεται περίπου σε απόσταση 100 μέτρων από την είσοδο του Ναού της Αναστάσεως», μετέδωσε ο Γιώργος Σιδέρης, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξε από ανθρώπους του ναού, δεν υπήρξαν παρά ελάχιστες ζημιές από το συμβάν.