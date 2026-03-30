MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιερουσαλήμ: Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι λειτουργίες και τελετές του Πάσχα στον Πανάγιο Τάφο

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Οι ρυθμίσεις για τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ διευθετήθηκαν, μετά την ένταση που προκλήθηκε, όταν η αστυνομία εμπόδισε κορυφαίους καθολικούς αξιωματούχους να προσευχηθούν στον χώρο, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κουστωδία των Αγίων Τόπων ανακοίνωσαν ότι οι λεπτομέρειες για την πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών στον Ναό της Αναστάσεως έχουν «αντιμετωπιστεί και επιλυθεί», έπειτα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ με συμμετοχή εκπροσώπων χριστιανικών δογμάτων της Ιερουσαλήμ, της ισραηλινής αστυνομίας και άλλων αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε συμφωνία με την ισραηλινή αστυνομία, διασφαλίστηκε η πρόσβαση των εκπροσώπων των Εκκλησιών προκειμένου να τελεστούν οι λειτουργίες και οι τελετές και να διατηρηθούν οι αρχαίες πασχαλινές παραδόσεις στον Ναό της Αναστάσεως».

Οι λειτουργίες θα μεταδοθούν ζωντανά, ώστε να τηρηθούν οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ σχετικά με τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

Οι δύο καθολικοί θεσμοί εξέφρασαν ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για την «άμεση προσοχή και την πολύτιμη παρέμβασή» του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η Εκκλησία παραμένει σε συνεχή διάλογο με τις αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής αστυνομίας».

Παράλληλα, εκφράζεται η ευχή για τον τερματισμό του πολέμου που επηρεάζει την περιοχή, επισημαίνοντας τις σοβαρές συνέπειες για όλους τους πληθυσμούς.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι «χαιρετίζει θερμά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν το πρωί μεταξύ των διοικητών της ισραηλινής αστυνομίας στην Ιερουσαλήμ και του Λατίνου Πατριάρχη, Μακαριωτάτου Καρδιναλίου Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, κατά τη συνάντησή τους μαζί με εκπρόσωπο του Γραφείου του Προέδρου του Ισραήλ, με στόχο τη ρύθμιση των διαδικασιών για τις πασχαλινές προσευχές στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος πρόσθεσε ότι «εκ μέρους του Κράτους του Ισραήλ, εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου για την επικείμενη εορτή του Πάσχα προς τον Λατίνο Πατριάρχη, τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας στους Αγίους Τόπους, καθώς και προς τους χριστιανούς φίλους μας στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Νεκρές γυναίκες στου Ζωγράφου: “Ο γιος ήταν περίεργος, φοβάμαι πως τις κρατούσε για να μην τις αποχωριστεί” λέει γείτονας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7 ώρες πριν

Άγιο Φως: Την Τετάρτη οι οριστικές αποφάσεις για τη μεταφορά του – Τι λέει το ΥΠΕΞ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Άγιον Όρος: Αυτοψία Κικίλια στους λιμένες των Μονών Μεγίστης Λαύρας και Ιβήρων

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Ρωσία απέλασε Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο κατηγόρησε για κατασκοπεία

ΚΑΙΡΟΣ 19 ώρες πριν

Κακοκαιρία προ των πυλών: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ – Πού και πότε θα “χτυπήσει”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή