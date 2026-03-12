MENOY

IDF: Νεκρός σε αεροπορική επιδρομή διοικητής της ελίτ μονάδας Radwan της Χεζμπολάχ

|
THESTIVAL TEAM

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι ο διοικητής του τομέα του νότιου Λιβάνου στην ελίτ δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμπού Αλί Ριγιάν ήταν στόχος αεροπορικής επιδρομής στην πόλη Χαρούφ του νότιου Λιβάνου το Σάββατο, σύμφωνα με τον στρατό, προσθέτοντας πως διοικούσε τη δύναμη Radwan στο νότιο Λίβανο και ήταν «κεντρική φιγούρα υπεύθυνη για τον συντονισμό των επιχειρήσεων, την πρόσληψη μελών και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού όπλων της μονάδας».

Οι IDF αναφέρουν ότι έχουν σκοτώσει πάνω από 350 μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων στο Λίβανο από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών αυτό το μήνα, κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 100 μαχητών της δύναμης Radwan, ενώ έχουν χτυπήσει περισσότερα από 60 κέντρα διοίκησης.

Ιράν Ισραήλ

