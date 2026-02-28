IDF: Επτά Ιρανοί αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, “εξοντώθηκαν”

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι επτά υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι “εξοντώθηκαν” κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.

Μια επίθεση είχε ως στόχο συνάθροιση κατά την οποία “εξοντώθηκαν” επτά αξιωματούχοι του “ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην τηλεόραση. Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ