ΔΙΕΘΝΗ

IDF: Χτύπημα εναντίον ανώτερου στελέχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

|
THESTIVAL TEAM

Πριν από λίγα λεπτά, οι IDF εξέδωσαν αρχική ενημέρωση, στην οποία αναφέρουν ότι κατάφεραν «ακριβές πλήγμα εναντίον ανώτερου ‘τρομοκράτη’ της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό».

Ίσραελ Κατς: «Στόχος προς εξόντωση» ο ηγέτης της Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, αποτελεί πλέον «στόχο προς εξόντωση», μετά τα πυρά της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τόνισε ότι το Ισραήλ δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εάν το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής χερσαίων δυνάμεων στον Λίβανο απάντησε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Χεζμπολάχ

