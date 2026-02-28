MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Ιρανική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

THESTIVAL TEAM

Αυτήν τη στιγμή το Τελ Αβίβ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στης οποίας τον ουρανό εθεάθησαν ιρανικοί πύραυλοι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του NBC, τουλάχιστον ένας πύραυλος διαπέρασε την άμυνα της πόλης και βρήκε τον στόχο του:

Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως επτά άτομα τραυματίστηκαν από την επίθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για την αναχαίτιση των βλημάτων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Από σήμερα το πρωί, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 170 βαλλιστικούς πυραύλους, δεκάδες εκ των οποίων προς το Ισραήλ και δεκάδες προς αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις.

