Ηχητικό μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ: “Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό”
Ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν.
Σε αυτό, ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ ακούγεται να λέει προς τον λαό του Ιράν ότι στις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η πατρίδα του, αυτοί έχουν βάλει τις όποιες διαφορές τους στην άκρη και πορεύονται με ενότητα, που είναι σημαντική στην αντίσταση της χώρας κατά της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ.
«Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό», τονίζει χαρακτηριστικά.
Iran's Supreme Leader, Mojtaba Khamenei, has released an audio message for the Persian New Year, where he said that the country's unity had defeated the enemy.
Khamenei’s message comes amid rumours over his health following US-Israeli strikes. pic.twitter.com/EI92MUeAHG— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 20, 2026