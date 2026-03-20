Ηχητικό μήνυμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ: “Με την ενότητα έχουμε νικήσει τον εχθρό”

THESTIVAL TEAM

Ηχητικό μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν.

Σε αυτό, ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ ακούγεται να λέει προς τον λαό του Ιράν ότι στις δύσκολες αυτές ώρες που περνά η πατρίδα του, αυτοί έχουν βάλει τις όποιες διαφορές τους στην άκρη και πορεύονται με ενότητα, που είναι σημαντική στην αντίσταση της χώρας κατά της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ.

«Παρά τις διαφορές μας σε θρησκεία, κουλτούρα και πολιτική προέλευση, έχουμε νικήσει τον εχθρό», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ακούστε το μήνυμα

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Φλωρίδης: Η συνταγματική αναθεώρηση μεγάλη ευκαιρία ανανέωσης και βαθύτερου εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Πάνω από 2.000 πολίτες επέστρεψαν με ασφάλεια από την εμπόλεμη ζώνη

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Η στιγμή που οι Patriot αναχαιτίζουν τους ιρανικούς πυραύλους – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Μίλτος Πασχαλίδης για Ακύλα: Το “Ferto” δεν είναι του στυλ μου, δεν είναι κάτι που θα έβαζα να ακούσω

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Πέθανε ο θρυλικός Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Λένα Μαντά: Όταν πέθανε ο σύζυγός μου, έπρεπε να επανεφεύρω τον εαυτό μου, η ζωή όπως την ήξερα είχε χαθεί οριστικά