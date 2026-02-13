Ιατροδικαστής αμφισβητεί ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε – Μιλά για “πιθανό στραγγαλισμό” και ζητά επανεξέταση

Η υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και μυστήρια των τελευταίων ετών. Ο χρηματιστής – βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διεθνούς σκανδάλου – βρέθηκε νεκρός στο κελί του τον Αύγουστο του 2019 ενώ περίμενε να δικαστεί για υποθέσεις σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων, αλλά ο θάνατός του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα.

Ο αμερικανός ιατροδικαστής Μάικλ Μπάντεν, που είχε παραστεί στη νεκροψία ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Επστάιν, ζητά νέα διερεύνηση και αμφισβητεί το επίσημο πόρισμα περί αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με τον δρ Μπάντεν, το συμπέρασμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης ότι ο Επστάιν αυτοκτόνησε δια απαγχονισμού δεν τον πείθει. Όπως δήλωσε στην Telegraph, «κατά την άποψή μου, ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλιστική πίεση και όχι από απαγχονισμό», ενώ πρόσθεσε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση για τον τρόπο και την αιτία θανάτου.

Ο Μπάντεν δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία της 11ης Αυγούστου 2019, αλλά παρακολούθησε τη διαδικασία ως παρατηρητής. Εκείνη τη στιγμή συμφωνήθηκε ότι απαιτούνταν περισσότερα στοιχεία για την τελική διαπίστωση της αιτίας θανάτου. Στην αποχαρακτηρισμένη έκθεση νεκροψίας που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της πρώτης δημοσιοποίησης των λεγόμενων «αρχείων Επστάιν», ο «τρόπος θανάτου» εμφανίζεται ως «εκκρεμής», με τα πεδία «αυτοκτονία» και «ανθρωποκτονία» κενά.

Πέντε ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση, η τότε επικεφαλής ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης, δρ Μπάρμπαρα Σάμσον, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος προήλθε από απαγχονισμό και χαρακτήρισε τον τρόπο ως «αυτοκτονία». Ο Μπάντεν αμφισβητεί ότι η δρ Σάμσον παρευρέθηκε στη νεκροψία, ενώ εκείνη υποστηρίζει δημοσίως ότι το πόρισμά της είναι ακλόνητο.

Σημαντικά είναι και τα ευρήματα που αφορούν τον αυχένα του Επστάιν: το επίσημο πόρισμα αναφέρει τρία κατάγματα – ένα στο αριστερό υοειδές οστό και δύο στον θυρεοειδή χόνδρο. Ο Μπάντεν σημειώνει ότι σε 50 χρόνια εμπειρίας του και ενασχόλησης με θανάτους κρατουμένων δεν έχει συναντήσει περίπτωση αυτοκτονίας δια απαγχονισμού με τρία κατάγματα στον αυχένα. «Ακόμη και ένα κάταγμα απαιτεί διερεύνηση για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία. Δύο σίγουρα απαιτούν πλήρη έρευνα», τονίζει.

Επιπλέον, νέα στοιχεία από κυβερνητικά έγγραφα και υλικό από κάμερες ασφαλείας εγείρουν περαιτέρω αμφιβολίες: καταγράφηκε ένα «χαμένο λεπτό» τη νύχτα του θανάτου και μια πορτοκαλί «φιγούρα» στο κλιμακοστάσιο κοντά στο κελί του Επστάιν, γεγονότα που πυροδότησαν εικασίες για πιθανή παρουσία τρίτου προσώπου. Παράλληλα, οι δεσμοφύλακες δεν ελέγχουν τον Επστάιν επί ώρες, ενώ δύο κάμερες κοντά στο κελί είτε δεν λειτουργούσαν είτε δεν κατέγραψαν εικόνα.

Ο Μπάντεν εκφράζει αμφιβολίες και για το σχοινί από πορτοκαλί σεντόνι που βρέθηκε στο κελί, υποστηρίζοντας ότι δεν ταιριάζει με τα σημάδια στον λαιμό, ενώ θεωρεί ασυνήθιστη τη μετακίνηση της σορού και τη μεταφορά της στο ιατρείο της φυλακής, γεγονότα που πιθανόν οδήγησαν σε απώλεια κρίσιμων στοιχείων και του ακριβούς χρόνου θανάτου.