ΗΑΕ: Νέες αναχαιτίσεις πυραύλων και δρόνων στα Εμιράτα – Τέσσερις τραυματίες από θραύσματα στο Ριάντ

Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενεργοποιήθηκε και πάλι απόψε για να αναχαιτίσει πυραύλους, μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου, σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει απειλές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προερχόμενων από το Ιράν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι «ο θόρυβος που ακούγεται είναι το αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και δρόνων».

Από τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα στο Ριάντ, μετά την αναχαίτιση ενός πυραύλου.

