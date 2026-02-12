Η Ζαχάροβα αποκάλεσε τον Καποδίστρια “Ρώσο πολιτικό” – Καμία αναφορά στην ελληνικότητά του

Απίστευτη δήλωση από την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία έκανε ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του στις 11 Φεβρουαρίου.

Στο μήνυμά της, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε τον Καποδίστρια «Ρώσο πολιτικό» που προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε παλαιότερη δήλωσή της -το 2021- τον είχε αποκαλέσει «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής». Μια διατύπωση που αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε.

Αναλυτικότερα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ με δηλώσεις της Ζαχάροβα αναφέρει τα εξής: «Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».

Μάλιστα στην ρωσική εκδοχή της ίδιας ανάρτησης αναφέρεται ότι «αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννηση του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Αντόνοβιτς Καποδίστρια».