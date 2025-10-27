MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία 8 δισεκατομμυρίων λιρών για την αγορά Eurofighter από τη Βρετανία

THESTIVAL TEAM

Η Βρετανία υπέγραψε συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων λιρών για την πώληση 20 μαχητικών αεροσκαφών Typhoon Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας (27/10).

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο Bloomberg για τα Eurofighter, ότι πρόκειται για επίδειξη δύναμης προς τον Πούτιν σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ενότητα του ΝΑΤΟ.

«Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για τη δύναμη της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξή του στην Άγκυρα.

«Η Τουρκία είναι ζωτικής σημασίας για τη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και, ως εκ τούτου, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στον Πούτιν ότι το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερο από ποτέ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Η Βρετανία προωθεί αυτή την πώληση ως έναν τρόπο να χρησιμοποιήσει την υπεροχή της στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας για να διατηρήσει στενές σχέσεις με μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά έχει και δεσμούς με τη Ρωσία.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία πώλησης μαχητικών αεροσκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

