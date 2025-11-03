Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών για συντονισμό σχετικά με το μέλλον της Γάζας

Η Τουρκία οργανώνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών μουσουλμανικών χωρών, για να σφυρηλατηθεί κοινή θέση όσον αφορά το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπου η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια και από ανθρωπιστική σκοπιά παραμένει επισφαλής, παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των επτά κρατών (της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας) είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε έξι ημέρες αργότερα το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου τον οποίο εξαπέλυσε ο στρατός του Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ενόψει της σημερινής συνόδου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν υποδέχτηκε προχθές Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στη σφαγή στη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός από μόνη της δεν αρκεί», είπε ο κ. Φιντάν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη, συνηγορώντας εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

«Σύνεση»

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Γάζα πρέπει να κυβερνηθεί από τους Παλαιστίνιους και να ενεργήσουμε με σύνεση», τόνισε ακόμη ο τούρκος υπουργός.

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ πως αναζητεί προσχήματα για να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός, θα επιμείνει επίσης στην ανάγκη να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που διανέμεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως τις προσπάθειες της Άγκυρας, που πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές με χώρες της περιοχής κι επιδιώκει να αλλάξει τον προσανατολισμό των ΗΠΑ, του πιο αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ, βλέπει με κακό μάτι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς ερίζει πως η Τουρκία έχει υπερβολικά στενή σχέση με τη Χαμάς.

Κορυφαία μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν εκφράσει επανειλημμένα την άρνησή τους στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη «σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο βασίστηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η δύναμη σταθεροποίησης αυτή, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας καθώς θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.

Μόνο χώρες που είναι «αμερόληπτες» θα επιτραπεί να ενταχτούν στη δύναμη αυτή, έχει δηλώσει ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.

Άλλη ένδειξη της δυσπιστίας της ισραηλινής κυβέρνησης: ομάδα τούρκων διασωστών, η οποία στάλθηκε για να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων – συμπεριλαμβανομένων αυτών ισραηλινών ομήρων – στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας ανέμενε ακόμη, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πράσινο φως των αρχών του Ισραήλ προκειμένου να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με την Άγκυρα.