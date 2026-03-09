Η Τουρκία στέλνει και συστήματα αεράμυνας μαζί με τα F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο

Μαζί με τα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 που αποφάσισε χθες (8/3/2026) να στείλει η Τουρκία, από σήμερα έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα και συστήματα αεράμυνας, στο πλαίσιο σχεδίου για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής της Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Τουρκίας, η απόφαση ελήφθη «στο πλαίσιο των κλιμακωτών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής». Παράλληλα, τονίζεται ότι «ανάλογα με τις εξελίξεις, θα συνεχιστεί η λήψη πρόσθετων μέτρων, εφόσον κριθεί αναγκαίο».

Ο αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της περιοχής, Ασκίν Μεσελί, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι τα έξι μαχητικά της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας θα έφθαναν στο νησί το πρωί. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταφορά αυτή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.

Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είχαν ήδη αναφέρει πως, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, εξετάζεται η ανάπτυξη των F-16 στην περιοχή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αμυντικής θωράκισης του νησιού.