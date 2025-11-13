MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία καθηλώνει όλα τα C-130 μετά την αεροπορική τραγωδία στη Γεωργία

|
THESTIVAL TEAM

Καθηλωμένα θα παραμείνουν τα αεροσκάφη C-130 της Τουρκίας έως ότου οι Αρχές διεξάγουν συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού την περασμένη Τρίτη στη Γεωργία που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας.

Παράλληλα σύμφωνα με το skai.gr, οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους το οποίο βρίσκεται στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής αυτή την εβδομάδα. Επιπλέον, αναφέρει ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εκσυγχρονίσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησής του πριν από ένα μήνα.

Πρόσθεσε ότι δεν μετέφερε πυρομαχικά στην τελευταία του πτήση.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη την Τρίτη.

C-130 Τουρκία

