Η “τελευταία φωτογραφία” του Αλί Χαμενεΐ κυκλοφορεί στα social media – Τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν τον θάνατό του

Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, τραβήχτηκε μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό του.

Iran backed accounts claim this was the last image of Khamenei the day of his elimination. pic.twitter.com/O7SNHMK4LL March 27, 2026

Ο πρώην Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ηλικία 87 ετών στις 28 Φεβρουαρίου, σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στην χώρα.

Μαζί του σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του ενώ ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λίγες ημέρες μετά, στις 8 Μαρτίου 2026, ανέλαβε εκείνος καθήκοντα ως Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στη θέση του πατέρα του.