Η στιγμή που η 18χρονη ανασύρεται ζωντανή από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στην Τουρκία – Δείτε βίντεο

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των γονέων οικογένειας που βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου, μετά την κατάρρευση που σημειώθηκε στην περιοχή Μεβλανά Μαχαλεσί της πόλης Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάςδήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τρία από τα παιδιά της οικογένειας, ωστόσο μόνο ένα από αυτά, η 18χρονη Ντιλάρα, βρέθηκε ζωντανή. «Δόξα τω Θεώ, η μεγάλη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα, διασώθηκε. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υπήρχε επικοινωνία μαζί της και ήταν σε πλήρη συνείδηση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο» είπε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, το άλλο παιδί της οικογένειας, η Χαϊρουνισά, βρέθηκε νεκρή. Συνολικά, απεγκλωβίσαμε τρία παιδιά, αλλά, δυστυχώς, τα δύο δεν επέζησαν». Σύμφωνα με τον Ακτάς, τα τρία παιδιά εντοπίστηκαν στο ίδιο δωμάτιο, ενώ οι γονείς βρίσκονται πιθανότατα σε άλλο σημείο του σπιτιού.

Η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί στην οδό Ισίκγκελ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Δείτε βίντεο:

Dilara Bilir'in #Gebze’de çöken binanın enkazından sağ çıkarıldığı anlar kamerada.



627 kişilik ekip anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.https://t.co/2xD4XM2kVP pic.twitter.com/EglmpN3VNN — TRT HABER (@trthaber) October 29, 2025

«Οι έρευνες για τον εντοπισμό της μητέρας και του πατέρα συνεχίζονται. Υπολογίζουμε ότι στο κτίριο βρίσκονται πέντε άτομα συνολικά. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε λάβει κανένα ηχητικό σήμα από τους γονείς, δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Η ομάδα διάσωσης είναι μεγάλη και εργάζεται αδιάκοπα» τόνισε.

Ο Τούρκος αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι προσπάθειες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς: «Ελπίζουμε πως πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε και τους δύο γονείς».