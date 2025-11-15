MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Σουηδία εξετάζει την εκδοχή του δυστυχήματος για το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση

THESTIVAL TEAM

Η σουηδική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι προκρίνει το σενάριο του δυστυχήματος την επομένη του θανάτου τριών ανθρώπων πάνω στους οποίους έπεσε λεωφορείο στη Στοκχόλμη σε ώρα αιχμής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής, κυρίως από αυτόπτες μάρτυρες και φωτογραφίες, τίποτα δεν αποδεικνύει πως το συμβάν έγινε από πρόθεση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Όλα Όστερλινγκ.

Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, έχει τεθεί υπό κράτηση κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, διευκρίνισε ο Όστερλινγκ.

Σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ, ο άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, ετοιμαζόταν να κάνει διάλειμμα από την εργασία του.

Χθες, Παρασκευή, μετά τις 15:00 (16:00 ώρα Ελλάδας) ένα λεωφορείο έπεσε σε ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου σε πολυσύχναστη αρτηρία του κέντρου της σουηδικής πρωτεύουσας.

«Είδαμε το λεωφορείο να έρχεται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Ξεχαρβάλωσε το στέγαστρο και ακούσαμε γυαλιά να σπάνε», δήλωσε στην εφημερίδα Expressen η Λίντα Κοντρεράς-Έλφορς, μάρτυρας του συμβάντος.

«Το λεωφορείο δεν έκανε καμία προσπάθεια να σταματήσει. Έπεσε σε ένα δέντρο ή φανοστάτη και μόνο έπειτα από αυτό σταμάτησε», πρόσθεσε.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα ονόματά τους δεν δημοσιοποιηθήκαν και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν προτού περάσουν μερικές ημέρες, πρόσθεσε ο Όστερλινγκ.

