MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Shein δηλώνει έτοιμη να αποκαλύψει ονόματα όσων αγόρασαν “sex dolls” με παιδικά χαρακτηριστικά

|
THESTIVAL TEAM

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η Shein, καθώς κατηγορείται ότι πουλούσε κούκλες που έμοιαζαν με μικρά κορίτσια ως «σεξουαλικά παιχνίδια». Οι γαλλικές αρχές απείλησαν την κινεζική εταιρεία με απαγόρευση, ενώ η ίδια υποστηρίζει πως θα συνεργαστεί με τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

«Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις δικαστικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Shein στη Γαλλία, Quentin Ruffat, στο ραδιοφωνικό σταθμό RMC, προσθέτοντας ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να κοινοποιήσει και τα ονόματα όσων αγόρασαν τέτοιες κούκλες από την πλατφόρμα. «Θα είμαστε απόλυτα διαφανείς με τις αρχές. Αν μας το ζητήσουν, θα συμμορφωθούμε», σημείωσε.

Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε άμεσα τα επίμαχα προϊόντα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρόλαντ Λεσκίρ δήλωσε πως, εάν αυτά επιστρέψουν στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση «θα κινηθεί για να απαγορεύσει οριστικά την είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά».

Και ο διευθύνων σύμβουλος της Shein, Donald Tang, δήλωσε: «Αυτές οι αγγελίες προήλθαν από τρίτους προμηθευτές, αλλά αναλαμβάνω προσωπικά την ευθύνη».

Παράλληλα, ακτιβιστές έκαναν διαμαρτυρία έξω από το νέο pop-up store της Shein στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, καταγγέλλοντας την εταιρεία πως στηρίζει την παιδοφιλία.

Η Shein, εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη που ιδρύθηκε στην Κίνα, έχει δεχτεί σφοδρή κριτική και για τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσιά της και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του επιχειρηματικού μοντέλου της που βασίζεται στη γρήγορη μόδα.

Η Γαλλία έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα στη Shein τρεις φορές το 2025, συνολικού ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ. Οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σχετικά με τα cookies στο διαδίκτυο, ψευδή διαφήμιση, παραπλανητικές πληροφορίες και μη δήλωση της παρουσίας πλαστικών μικροϊνών στα προϊόντα της.

Shein Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Νέα Αριστερά: Η “ασφάλεια” της ΝΔ είναι επικίνδυνη για όλες και όλους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: “Η Κομισιόν παρέχει στην Ουκρανία επείγουσα ενεργειακή στήριξη”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου τράβηξε όλα τα βλέμματα κάνοντας ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας στο Τορόντο: Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ως βάση για τη δημιουργία σύγχρονων και ανθεκτικών υποδομών