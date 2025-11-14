Η Ρουμανία ζήτησε εξηγήσεις από τον Ρώσο πρέσβη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της

Η Ρουμανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη στο Βουκουρέστι για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου της στις 11 Νοεμβρίου, καθώς τα θραύσματα ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που ανακτήθηκαν «παρείχαν αδιάσειστη απόδειξη ότι ήταν ρωσικής προέλευσης», δήλωσε το ρουμανικό υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δήλωσε την Τρίτη ότι ύποπτα θραύσματα μη επανδρωμένου αεροσκάφους βρέθηκαν 5 χιλιόμετρα εντός της επικράτειας της χώρας, μετά από ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικά λιμάνια του ποταμού Δούναβη.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στο κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη και ο πληθυσμός της περιοχής ειδοποιήθηκε να βρει καταφύγιο.

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει δει επανειλημμένα θραύσματα ρωσικών drones να πέφτουν στο έδαφός της και να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της.