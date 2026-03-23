Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο διέψευσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών αλλά και δεδομένα που συγκεντρώνει χάρη στη συνεργασία της με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.