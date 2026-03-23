Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, υποστηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι

Φωτογραφία: Intime
Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Την περασμένη εβδομάδα το Κρεμλίνο διέψευσε ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα δίνει στο Ιράν δορυφορικές φωτογραφίες και τεχνολογία για μη επανδρωμένα αεροπλάνα.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τις δικές της δυνατότητες συλλογής πληροφοριών αλλά και δεδομένα που συγκεντρώνει χάρη στη συνεργασία της με άλλες χώρες στη Μέση Ανατολή.

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ιράν Ρωσία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

