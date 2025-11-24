MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ρωσία κατέρριψε 93 drones της Ουκρανίας τη νύχτα

THESTIVAL TEAM

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 93 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε μέσω Telegram το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Τα περισσότερα (45) καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της παραμεθόριας περιφέρειας Μπιέλγκοροντ, ενώ άλλα στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας (20), της Αζοφικής Θάλασσας (8), καθώς και των περιφερειών Κρασναντάρ (9), Νίζνι Νόβγκραντ (7) και Βαρόνεζ (4), σύμφωνα με την καθημερινή πρωινή ενημέρωση του υπουργείου που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ

