Η Ρωσία έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική λύση στη Μέση Ανατολή, είπε ο Πούτιν, στον πρόεδρο του Ιράν

Φωτογραφία: Intime
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία παραμένει διαθέσιμη να συμβάλει στην προώθηση μιας ειρηνικής λύσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.

Βλαντιμίρ Πούτιν Ιράν Μέση Ανατολή

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κατερίνα Στικούδη: Έχουμε ξεπεράσει την εμπάθεια που αντιμετώπιζα στις αρχές, τους ενοχλούσαν όλα

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Η πιο τρομακτική σειρά του Netflix για την οποία μιλάνε όλοι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Fuel Pass: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Λίβανος: Ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασε τις 2.000

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης σε νέα τρυφερά στιγμιότυπα στη Μύκονο ενόψει Πάσχα

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Αργύρης Αγγέλου: Δεν έχω πολλές προτάσεις για να κάνω τηλεόραση