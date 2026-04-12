Η Ρωσία έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική λύση στη Μέση Ανατολή, είπε ο Πούτιν, στον πρόεδρο του Ιράν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να συμβάλει στις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ισλαμαμπάντ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι η Ρωσία παραμένει διαθέσιμη να συμβάλει στην προώθηση μιας ειρηνικής λύσης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει διπλωματικές πρωτοβουλίες, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.