Η Ρωσία αναχαίτισε 249 drones της Ουκρανίας

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 249 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στον ρωσικό εναέριο χώρο τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα μέσω Telegram.

Τα περισσότερα –τα 116– αναχαιτίστηκαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, 76 στην περιφέρεια Κρασναντάρ, 23 στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και 16 στην περιφέρεια Ραστόφ, μεταξύ άλλων, διευκρίνισε το υπουργείο όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.