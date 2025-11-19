Η Ουκρανία στέλνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη νυχτερινή ρωσική επίθεση με τους 25 νεκρούς

Στην αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα θέσει ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, τις πολύνεκρες νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στη δυτική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το υπουργείο Εξωτερικών, 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ τους τρία παιδιά, από την επίθεση με drones και πυραύλους στην πόλη Τερνοπίλ. Παράλληλα, άλλοι 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με 15 παιδιά ανάμεσά τους.

The Russians deliberately targeted a residential building in Ternopil with a missile. At least 25 Ukrainians have been killed, including children. America — is this the kind of terrorist regime you want to negotiate and trade with? pic.twitter.com/jPw2SMzoaB November 19, 2025

«Καλούμε για καταδίκη, δικαιοσύνη και ισχυρές αντιδράσεις. Υπό το φως τέτοιας αγριότητας, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για παροχή πρόσθετης αντιαεροπορικής άμυνας και άλλου εξοπλισμού για την προστασία του λαού μας», δήλωσε ο Σίμπιχα, λίγες ώρες μετά την έγκριση που έδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την προμήθεια ανταλλακτικών για το σύστημα Patriot στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι έδωσε εντολή σε όλες τις ουκρανικές πρεσβείες να υποστείλουν τις σημαίες και να ανοίξουν βιβλία συλλυπητηρίων.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Εγκρίθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ η πιθανή πώληση εξοπλισμού για Patriot στην Ουκρανία

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προέβη σε απόφαση έγκρισης πιθανής πώλησης στρατιωτικού υλικού (Foreign Military Sale) προς την Ουκρανία, που αφορά υπηρεσίες υποστήριξης και συναφές υλικό για το αντιαεροπορικό σύστημα PATRIOT, με εκτιμώμενο κόστος 105 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αρμόδια Υπηρεσία Αμυντικής Συνεργασίας (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) γνωστοποίησε ότι παρέδωσε στο Κογκρέσο την απαιτούμενη πιστοποίηση.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει ζητήσει την προμήθεια άρθρων και υπηρεσιών υποστήριξης για το σύστημα PATRIOT, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση εκτοξευτών M901 στη διαμόρφωση M903, καθώς και ταξινομημένες και μη ταξινομημένες λίστες φορτίων (prescribed load lists) και εγκεκριμένων αποθεμάτων (authorized stockage lists) για τον επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης «άλλες αναγκαίες υπηρεσίες, παρελκόμενα, ανταλλακτικά, υποστήριξη, εκπαίδευση, αξεσουάρ και συναφή στοιχεία λογιστικής και προγραμματικής υποστήριξης». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προτεινόμενης πώλησης ανέρχεται στα 105 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ενισχύοντας την ασφάλεια ενός εταίρου «που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη».

Όπως αναφέρεται στη σχετική κοινοποίηση, η συμφωνία αποσκοπεί στο να ενισχύσει την ικανότητα της Ουκρανίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, προσφέροντας πιο ανθεκτική τοπική ικανότητα υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος PATRIOT, ώστε να μπορεί να διεξάγει αποστολές αυτοάμυνας και περιφερειακής ασφάλειας. Διευκρινίζεται ότι η Ουκρανία «δεν θα έχει δυσκολία να ενσωματώσει αυτά τα υλικά και τις υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάμεις της».

Τέλος, η αμερικανική κυβέρνηση τονίζει ότι η προτεινόμενη πώληση του συγκεκριμένου εξοπλισμού και της υποστήριξης «δεν θα μεταβάλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή».