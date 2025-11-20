MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Η Ουκρανία παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η Ρωσία παρέδωσε σήμερα στην Ουκρανία 1.000 σορούς Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη μάχη, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία αρμόδια για τους αιχμάλωτους πολέμου.

“Σήμερα έλαβαν χώρα μέτρα επαναπατρισμού. Χίλιες σοροί, που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως Ουκρανοί στρατιώτες, επεστράφησαν στην Ουκρανία”, ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία.

Ερευνητές και ειδικοί του υπουργείου Εσωτερικών θα ξεκινήσουν “σύντομα” το έργο της ταυτοποίησης των σορών, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η προηγούμενη επιστροφή σορών, επίσης 1.000, είχε πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.

Συνολικά περισσότερες από 15.000 σοροί έχουν παραδοθεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου. Από την πλευρά του στο ίδιο διάστημα το Κίεβο έχει επιστρέψει στη Μόσχα μερικές εκατοντάδες σορούς.

Οι ανταλλαγές σορών νεκρών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου αποτελούν το μόνο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, περισσότερα από τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τον Φεβρουάριο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του έχει χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022, ένας αριθμό που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι μικρότερος από τον πραγματικό, ενώ “δεκάδες χιλιάδες” άλλοι θεωρούνται αγνοούμενοι ή κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία

